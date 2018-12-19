واشنطن تحذّر رعاياها في العراق

المصدر: بغداد - البيان

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد إنذاراً أمنياً جديداً لرعاياها، هو الثاني خلال أيام، وذلك بالتزامن مع افتتاح المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد، فيما كشف التحالف الدولي عن وجود أكثر من 5000 جندي أميركي على الأراضي العراقية.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي، شان ريان، خلال اجتماع في قيادة العمليات المشتركة: «إن القوات الأميركية على الأرض العراقية يبلغ عددها 5200 جندي، ولا يمكن كشف مزيد من التفاصيل عنهم».

وأفاد بيان للسفارة الأميركية في بغداد بأنه «مع الافتتاح المحدود للمنطقة الخضراء، تم إطلاق بروتوكولات أمنية مشابهة لتلك المستخدمة في جميع أنحاء بغداد خلال ساعات العمل»، وحددت السفارة ثلاثة مسارات كإجراءات يجب اتخاذها وهي، «الحفاظ على ملف تعريف منخفض،ز توخي الحذر أثناء عبور المنطقة».