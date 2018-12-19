الجامعة العربية تطالب بموقف عربي قوي تجاه القدس

المصدر: القاهرة - وكالات

دعت الجامعة العربية إلى موقف عربي قوي حيال التهديدات الإسرائيلية للقدس والمسجد الأقصى، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، إن جيش الاحتلال والمستوطنين المدججين بالسلاح يشنون عدواناً واسعاً على الفلسطينيين.

وذكر خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، أمس، أن هذا الاجتماع عقد بناءً على طلب فلسطين بشكل عاجل لوضع الدول العربية على آخر التطورات وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني هو استمرار لإرهاب الدولة المنظم.

وأفاد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية بدر الشمري، بأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه تعطيل الجهود الدولية وإضفاء المزيد من التعقيدات على الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

وجدد الشمري رفض بلاده لقرارات الدول بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في مدينة القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة.