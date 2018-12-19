خط ملاحي فرنسي يستأنف نشاطه التجاري إلى ميناء عدن

المصدر: عدن - سبأنت

استأنف الخط الملاحي الفرنسي (سي جي إم)، أمس، نشاطه التجاري إلى ميناء عدن، وذلك عقب توقف دام نحو ثلاث سنوات؛ نتيجة حرب ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.

وتعد سفينة الحاويات التابعة للشركة الفرنسية هي أولى سفن الحاويات التابعة للخط الفرنسي التي دشنت أولى رحلاتها المباشرة إلى محطة حاويات ميناء عدن، كما يتزامن ذلك مع وصول ثاني سفن الخط الملاحي «تهامة للملاحة» العاملة في ميناء عدن، وذلك لخدمة النشاط المتنامي في الميناء.

واستقبل القائم بأعمال مدير عام محطة الحاويات فضل الحجيلي، السفينتين المذكورتين ووكلاء الخطين الملاحيين في عدن.