جامعة الدول العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية

المصدر: وام

أكدت جامعة الدول العربية رفضها وإدانتها للضربات التركية المتتالية خلال الأيام الماضية على مواقع بشمال العراق مشددة على أنها تعد انتهاكاً لسيادة الدولة العراقية.

وقالت: هذا انتهاك مدان ومرفوض أياً كان الباعث كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار".

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية انه سبق وأن أصدرت القمة العربية قرارات عدة تدين انتهاك السيادة العراقية على هذا النحو، وأن تجاهل تركيا المتكرر للموقف العربي يعكس نوعاً من عدم الإكتراث منها بعلاقاتها مع الدول العربية على أساس سليم يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.