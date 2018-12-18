علي النعيمي: الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة

المصدر: كاتماندو - وام

انطلقت أمس في العاصمة النيبالية كاتماندو أعمال مؤتمر «تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة لجمهورية نيبال»، بحضور ناندا بهادور بون نائب رئيسة جمهورية نيبال.

كما حضر فعاليات المؤتمر التي ينظمها المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالتعاون مع جمعية رعاية المرأة المسلمة في نيبال، الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وجيرايرج ماني وزير التعليم النيبالي، ود. محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ود. سعيد حمدان النقبي سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى النيبال، وأكثر من 180 شخصية من مختلف أنحاء العالم ووزراء في الحكومة والبرلمان النيبالي، فضلاً عن شخصيات حقوقية أممية وغيرهم.

وأكد النعيمي أن تنظيم المؤتمر يأتي انطلاقاً من التزام دولة الإمارات وبتوجيهات ورعاية قيادتها الرشيدة بتنمية وتطوير المجتمعات المسلمة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة.. مؤكداً أن المرأة تشكّل جزءاً أصيلاً من المجتمعات وركيزتها لتحقيق التنمية المُستدامة.

وقال إن دولة الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة وتعدد الثقافات، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية شكلوا جميعاً القيمة المضافة لمسيرتها التنموية على مختلف الأصعدة.. مضيفاً أن هناك نحو 200 ألف نيبالي يعملون في دولة الإمارات وينعمون بوطن التسامح.

وأضاف أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أعلنت عام 2019 عاماً للتسامح.. مشيراً إلى أن التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز دورها وصون حقوقها يعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للتسامح.

بدوره، أكد بهادور بون أن تنظيم هذا المؤتمر يشكّل لحظة تاريخية للمجتمع الإسلامي في نيبال.. متوجهاً بالشكر إلى المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، برئاسة د. علي راشد النعيمي، على تنظيم المؤتمر.