وقف إطلاق النار في الحديدة يدخل حيز التنفيذ

المصدر: عدن - البيان، وكالات

دخل وقف إطلاق النار في الحديدة، غرب اليمن، حيّز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أعلنت الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأصدرت الحكومة الشرعية اليمنية أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة، وقالت إن وقف إطلاق النار يشمل محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وقال مصدر في التحالف العربي إن التحالف «لا نية لديه لخرق الاتفاق، وسيقوم بكل ما بوسعه لاحترامه».

في وقت اجتاحت ميليشيا الحوثي الإيرانية عدداً من القرى في الريف الشمالي لمدينة الحديدة.

وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال ترؤسه اجتماعاً لمستشاريه ورئيس وأعضاء الوفد المشارك في مشاورات السويد، أنه انطلاقاً من حرصنا الدائم نحو السلام واستجابة لمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وجهود المجتمع الدولي وقبل كل ذلك دور الأشقاء في دول التحالف العربي، ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام في السويد، وقبله في محطات عدة في جنيف وبيل والكويت، لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن لربوع الوطن لتحقيق السلام.

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