الحلبوسي: العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.

كان الحلبوسي وصل إلى الرياض الليلة قبل الماضية.

وتأتي زيارة الحلبوسي بعد نحو شهر من زيارة قام بها الرئيس العراقي برهم صالح إلى الرياض التقى خلالها العاهل السعودي ومسؤولين آخرين.

ونوه الحلبوسي بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في شتى المجالات والصلات التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً وحدة المصير والتاريخ، والترابط الجغرافي والثقافي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد اجتماع الحلبوسي أمس مع رئيس مجلس الشورى السعودي د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض.

وأعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلعه إلى مستقبل متطور في طبيعة هذا التعاون بين المملكة والعراق بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العراق في المرحلة القادمة المتعلقة بالبناء والإعمار يتطلب تعاون الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم المملكة.

وأشاد بدور المملكة الكبير الذي أسهم في دعم العراق في حربه ضد التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش. وقال «إن العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم المملكة».