«مسام» ينزع نحو 27 ألف لغم حوثي

المصدر: دبي - البيان

تمكن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية، من نزع 26609 ألغام متنوعة، بين ألغام مضادة للأفراد، وأخرى للآليات، وعبوات ناسفة، وذخائر غير متفجرة، زرعتها الميليشيا الحوثية في المحافظات اليمنية، وذلك من بداية المشروع وحتى تاريخ 14 ديسمبر الحالي.

وأعلن المكتب الإعلامي لـ«مسام» نقلاً عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2534 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه من انطلاق المشروع ولغاية 14 ديسمبر إلى 26609.

وقال القصيبي إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر 1430 لغماً مضاداً للدبابات، و64 مضاداً للأفراد. وأضاف إن فرق مسام الهندسية الميدانية تمكنت من نزع 955 ذخيرة غير منفجرة.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لـ«مسام» إلى أن الفرق نجحت في نزع 85 عبوة ناسفة. وبذلك يصل مجموع ما تم نزعه من ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة منذ بداية هذا الشهر إلى 3657.

وكانت فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2018 من انتزاع 43 1.123 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، زرعتها الميليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.