افتتاح طريق الملك سلمان في الأردن بتمويل سعودي

المصدر: عمّان - وكالات

افتتح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، بحضور الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، خالد بن سليمان الخضيري، أمس، طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز (الزرقاء - الأزرق - العمري) الممول من المملكة العربية السعودية «الصندوق السعودي للتنمية»، بقيمة 200 مليون دينار أردني بطول 100 كيلومتر.

وقال الرزاز خلال كلمة له في الافتتاح، إن افتتاح الطريق يأتي تتويجاً للعلاقة الاستراتيجية الأردنية السعودية التاريخية، مقدماً الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل للأردن.

وأوضح، أن افتتاح الطريق مؤشر على مضي الأردن قدماً في تحقيق دولة الإنتاج، حيث توفير البنية التحتية، مشيراً إلى أن الطريق يعد شرياناً مهماً بين الأردن والمملكة العربية السعودية ومن خلالها إلى دول الخليج العربي. من جهته، قال وزير الأشغال والإسكان العامة الأردني فلاح العموش، إن تنفيذ الطريق تم بمنحة من السعودية، وبقرار مجلس الوزراء الأردني اعتمدت تسمية الطريق بطريق «الملك سلمان بن عبدالعزيز تكريماً لخادم الحرمين الشريفين».