توقع التصويت على 6 وزارات عراقية اليوم

المصدر: بغداد - عراق أحمد

توقعت مصادر سياسية عراقية التصويت على ست حقائب وزارية شاغرة، في جلسة البرلمان المقررة اليوم، أو جلسة بعد غد (الخميس) وتأجيل التصويت على حقيبتي الدفاع والداخلية، فيما كشفت المصادر عن اجتماع سرّي ضم الرئاسات الثلاث، وحضره رئيس تحالف البناء هادي العامري، للعودة إلى التوافقات السياسية التي شكلت حكومة عادل عبد المهدي، واستكمال تسمية مرشحي الوزارات الثماني في جلسات هذا الأسبوع. ومنح هذا اللقاء رئيس مجلس الوزراء حرية اختيار مرشحي الوزارات المتبقية، وإرسال سيرهم الذاتية قبل عرضهم للتصويت إلى مجلس النواب.

وكشف تحالف الإصلاح عن تقديمه مقترحاً إلى تحالف البناء يقضي بتجاوز أزمة مرشحي الوزارات الأمنية عبر التصويت على ست وزارات، بضمنها وزارة التعليم العالي، التي سحب تحالف الإصلاح تحفظه على مرشحها قصي السهيل.

ومنذ تصويت مجلس النواب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي على 14 وزارة في حكومة عادل عبد المهدي، لم يتمكن تحالفا الإصلاح والبناء من الاتفاق على مرشحي ثماني وزارات، من ضمنها الدفاع والداخلية.

ولفت المصدر إلى أن «المقترح يتحدث عن تقديم مرشحي وزراء التعليم العالي والعدل والهجرة والمهجرين والتخطيط والتريبة والثقافة، على أن تدار وزارتا الدفاع والداخلية بالوكالة، حتى الاتفاق على مرشحيها».

ووصف المصدر، موقف البناء من تمسكه بمرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض بـ «المتزمّت» من خلال رفضه بشكل قاطع استبدال وتغيير الفياض بمرشح آخر، مشيرا إلى اعتقاده بأن «أسباب هذا التمسك تعود إلى طبيعة شخصية الفياض من جهة، وإشراف وزارة الداخلية على إدارة الحدود التي ستجنب إيران مشاكل العقوبات الأميركية من جهة أخرى».