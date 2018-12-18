التهديدات الأمنية تجبر رجال الأعمال على مغادرة الموصل

المصدر: بغداد - البيان

كشف النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، أمس، عن تعرض أصحاب رؤوس الأموال في المحافظة إلى تهديدات وابتزاز.

وقال الدوبرداني، في بيان، إن «أصحاب رؤوس الأموال من تجار ومقاولين وأصحاب شركات بدأوا ينزحون من نينوى باتجاه باقي المحافظات، لأنهم يتعرضون لضغوط (من هنا وهناك)».

مبيناً أن «من لا يخضع لتلك الجهات التي تتلاعب بمقدرات نينوى يتعرض لعقوبات كما حصل مع صاحب مطعم أبو ليلى، الذي جرى استهداف مطعمه مؤخراً». وأضاف أن «هكذا تصرفات للأسف تذكرنا بما كان معمولاً به من قبل عصابات داعش الإجرامية، والذين كانوا يخيرون الناس بين دفع الإتاوات أو التهديد بالقتل».