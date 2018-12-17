وزراء الإعلام العرب يعقدون اجتماعا بالرياض

المصدر: وام

عقد أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب اجتماعاً مساء اليوم في العاصمة السعودية على هامش احتفال الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018/ 2019 برئاسة معالي الدكتور عواد العواد وزير الإعلام السعودي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام.

‌‎يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030لبلورة رؤية متكاملة لحملتها الإعلامية وتحديد سبل وآليات تنفيذها.

‌‎وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام: "نبارك للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.. السعودية لطالما كانت الداعم للعمل العربي المشترك واختيار الرياض سيسهم بلا شك في تطور قطاع الإعلام".

‌‎وأضاف معاليه: "المملكة لعبت دوراً محورياً في مواجهة الإعلام المتطرف والأفكار الإرهابية وباختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي سيعزز هذا الجهد بشكل كبير، حيث أن تاريخ المملكة في دعم صناعة الإعلام تاريخ حافل لكونها ساهمت في تأسيس وتطوير كبريات الصحف والمؤسسات الإعلامية العربية داخل وخارج الوطن العربي".

‌‎وأكد معالي الوزير على أن الإعلام السعودي لطالما كان مع القضايا العربية والمدافع عنها وهو خير من يمثل الموقف العربي اليوم.. حيث أن الجهد العربي الإعلامي جهد مهم ورئيسي ولا بد من إيلاء هذا القطاع الأهمية اللازمة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

‌‎وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة وتسليط الضوء عليها وعلى دور الإعلام كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية.

‌‎وهنأ الوزراء خلال الاجتماع المملكة العربية السعودية لاختيار الرياض عاصمة للإعلام العربى 2018_2019.