قرقاش: التزييف أصبح علامة قطرية بامتياز

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الاثنين، أن المرتزق بول باريل لم يكن له أي علاقة بالإمارات، وكان مسؤولاً امنياً عند المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ومرافقا له في رحلاته بعد انقلاب الأبن على الأب، مشيراً إلى ان تحريف الخلاف بين الأب وابنه لإقحام الإمارات هو جزء من التزييف الذي اصبح علامة قطرية بامتياز.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر":"المرتزق الفرنسي بول باريل كان مسؤولا امنيا عند المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ومرافقا له في رحلاته بعد انقلاب الابن على الأب ولم تكن له أي علاقة بالإمارات، وتحريف الخلاف بين الأب وابنه لإقحام الامارات هو جزء من التزييف الذي اصبح علامة قطرية بامتياز."

واضاف :"سبق وان اشرت وبناء على ملاحظات المعاصرين لهذه الأحداث ان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان نصح المرحوم الشيخ خليفة بن حمد بالتصالح مع ابنه وقبول الأمر الواقع والإقامة بين أهله في الامارات، المنقلبون على الشيخ خليفة بن حمد يدركون هذه الحقيقة."