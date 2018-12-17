المنامة ترتدي حلة البهجة احتفالاً بأعياد المملكة

المصدر: المنامة - بنا

احتفل أهالي محافظة العاصمة بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 47 لانضمامها في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم، ضمن مهرجان ضخم نظمته محافظة العاصمة وأمانة العاصمة في «واتر غاردن سيتي» على مدى يومي 15 و16 ديسمبر، بمشاركة شعبية واسعة عكست تعابير الفرح بالأعياد.

وأقيمت الاحتفالية التي نظمتها المحافظة والأمانة للعام السابع على التوالي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة والوجهاء والأعيان والمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، حيث شهدت عروضاً ضخمة، من أبرزها عرض ضخم للألعاب النارية، وحفل غنائي، إلى جانب عروض للفنون البحرية والعرضة البحرينية، ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ومسابقات وجوائز، إضافة إلى سوق لرواد الأعمال.

دعم ورعاية

ويأتي تنظيم هذه الفعالية بفضل دعم ورعاية 34 جهة حكومية وخاصة في المملكة. وقال هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس اللجنة العليا للاحتفال: إن «تنظيم المحافظة والأمانة لمثل هذه الاحتفالات الوطنية، يأتي إيماناً بدورهما في تعزيز الحس الوطني، وترسيخ الوحدة الوطنية لدى جميع من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء.

مؤكداً أن «هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وما شهدته مملكة البحرين من احتفالات جميلة يؤكد مدى حب وولاء شعب البحرين للوطن»، منوهاً بأن هذه المناسبة فرصة لاستذكار ما حققته المملكة في ظل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما شهدته المملكة من إنجازات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتنموية».