المصدر: الوديعة - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 14 شاحنة، تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 8400 سلة غذائية، تستهدف محافظة لحج.

وتأتي المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، التي يقدمها المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز.

كما تفقد فريق من مركز الملك سلمان سير توزيع المواد الغذائية لنازحي الحديدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، حيث رافق فريق المركز خلال الجولة مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني، ومحافظ محافظة الضالع اللواء ركن علي مقبل الصالح، ووكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي. وأشار القديمي إلى أن عدد المستفيدين من السلال الغذائية المقدمة من المركز قرابة 1500 أسرة نازحة من محافظة الحديدة.