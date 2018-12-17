مصر تجري تدريبات عسكرية مع الأردن ودول الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب

المصدر: القاهرة - وكالات

انطلقت أمس في مصر فعاليات التدريب المشترك المصري الأردني «العقبة - 4»، ويستمر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين، كما ينفذ الجيش المصري تدريبات أخرى مع مجموعة دول الساحل والصحراء الأفريقية.

وقال الناطق العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن خطط التدريب تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية، والتي تسهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن تدريب «العقبة -4» يأتي استكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن، بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني بين القوت المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن التدريبات المشتركة مع القوات العربية، ومنها تدريب «العقبة 4» مع الجيش الأردني، والتي سبقها تدريب «درع العرب 1» بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين والأردن، تؤكد أن الدول العربية تجمعها روابط مهمة.

وأوضح أن هذه التدريبات تسعى إلى تحقيق أهداف عدة، الأول التأكيد على جاهزية القوات المسلحة في هذه الدول للتعامل مع أية تحديدات خارجية أو تهديدات إرهابية، إضافة إلى حماية أمن البحر الأحمر، وحماية المصالح الاقتصادية سواء ناقلات النفط أو آبار البترول والغاز الطبيعي، لهذه الدول سواء في مياه البحرين الأحمر و المتوسط أو خليج العقبة.

في الأثناء، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسة لتدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب التي تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة للدول المشاركة، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن المجموعة الأولى للتدريب.

وتضمنت التدريبات عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والمشاة الميكانيكي والقوات الخاصة.

كما تضمنت التدريبات رفع حالات الاستعداد القتالي بتنفيذ العديد من الرمايات الفردية والتكتيكية بالذخيرة الحية.