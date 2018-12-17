البحرين تتلقى مزيداً من التهاني بأعيادها

المصدر: عواصم - وكالات

تلقى قادة مملكة البحرين مزيداً من برقيات التهنئة بمناسبة أعيادها الوطنية. وفي هذا السياق، استقبل الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية المصرية، الذي نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومة وشعب البحرين.

ونقل السفير البحريني، تحيات الملك حمد بن عيسى، والأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وشعب مملكة البحرين، إلى السيسي والشعب المصري، متمنين لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار، والسعي قدماً نحو تعزيز العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أعرب سفير البحرين عن شكره وتقديره لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، على مشاركتهم احتفالات مملكة البحرين، متمنياً للبلدين المزيد من التقدم والرخاء.

وبعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى. ومما جاء في هذه البرقية «واعتباراً لما يربط شعبينا من عرى الأخوة الراسخة، وما يجمع بلدينا من علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، أؤكد لجلالتكم حرصي على مواصلة العمل سوياً معكم من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية البحرينية في جميع المجالات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين».

وبعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى ملك البحرين. ونشرت «بترا» وكالة الأنباء الأردنية على موقعها الإلكتروني أن العاهل الأردني أعرب، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهاتين المناسبتين، سائلاً المولى جلت قدرته أن يعيدهما على الملك حمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى نظيره البحريني الأمير خليفة بن سلمان. وعبّر عبدالملك عن تهانيه لقيادة البحرين وشعبها بهذه المناسبات الوطنية التي تتزامن مع نهضة تشهدها المملكة شملت كل المستويات.

وأشار عبدالملك إلى ما يجمع البلدين من أواصر المحبة والإخاء والدور الفاعل للأشقاء في البحرين تجاه اليمن في مختلف المحطات التاريخية، والتي كان آخرها فاعلية المملكة البحرينية ضمن دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.