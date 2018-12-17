هادي يؤكد أهمية توحيد جهود وزارة الدفاع

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أهمية توحيد جهود وإمكانات قيادة وزارة الدفاع وتفعيل عمل أجهزتها وهيئاتها ودوائرها المختلفة لما من شأنه الارتقاء بالمهام وتجاوز الاختلالات أينما وجدت.

وحث هادي خلال استقباله، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، على إيلاء الاهتمام بحماة الوطن من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الباسلة الذين يقدمون التضحيات للانتصار لأهداف اليمن الاتحادي الجديد على قوى التمرد والكهنوت التي ألحقت الأضرار الجسيمة بالوطن ومقدراته وشرخ النسيج الاجتماعي.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والنزول الميداني لمختلف الجبهات، مثمناً دور وتضحيات دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.