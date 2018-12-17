الرئيس السوداني يصل العاصمة السورية

المصدر: د ب ا

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة عمل لسوريا، حيث كان في استقباله نظيره السوري بشار الأسد، ليتوجه الرئيسان بعد ذلك إلى قصر الشعب، حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا" إن الرئيسين الأسد والبشير أكد خلال المحادثات أن الظروف والأزمات التي تمر بها المنطقة تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي، واستثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية.

وأوضح الرئيس البشير أن سوريا دولة مواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية، معربا عن أمله في أن تستعيد سورية عافيتها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب سوريا وأمنها ووحدة أراضيها.

من جانبه أكد الأسد تمسك سوريا بقضايا الأمة العربية، شاكرا البشير على زيارته، ومؤكدا أنها ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين.