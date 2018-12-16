الصفدي: استمرار الاحتلال الإسرائيلي «الخطر الأكبر» على المنطقة

المصدر: عمان - وكالات

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال لقاء مع نظيره الياباني تارو كونو في عمان، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو «الخطر الأكبر» على أمن المنطقة واستقرارها.

وحذر الصفدي خلال مباحثات أجراها مع نظيره الياباني تارو كونو من أن «استمرار الاحتلال والفشل في إيجاد أفق حقيقي لإنصاف الشعب الفلسطيني، وقيام دولته المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين؛ يمثل الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها».

وبحث الجانبان في عمان «التطورات في المنطقة وخصوصاً تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والأزمة السورية والحرب على الإرهاب»، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية.