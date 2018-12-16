قيادي بالحزب الحاكم في الجزائر: التحالف الرئاسي يسعى لتحقيق أهدافه

المصدر: الجزائر ـ وكالات

صرح منسق الهيئة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر)، معاذ بوشارب، أن التحالف الرئاسي، يسعى لتحقيق أهدافه دون احتكار الوطنية أو الدين.

وقال إن التحالف الرئاسي يسعى إلى تحقيق أهدافه السامية دون استبعاد الجميع، موضحاً أنه فضاء سياسي يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويرافق برنامجه. وأكد بوشارب في تصريحات نقلتها تقارير إعلامية جزائرية إيمانه بفضائل الحوار، وانفتاحه على كل المبادرات، واستعداده للعمل معها، لإكمال برنامج الرئيس.

واعتبر بوشارب التحالف الرئاسي، القاطرة السياسية للبلاد، مؤكداً استعداده الدائم لصون المكتسبات التي حققت في 20 سنة الأخيرة.

على صعيد آخر، قال منسق الهيئة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني إن بوتفليقة، ابتلي بحب الجزائر.