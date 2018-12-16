أنقرة تسعى لخلق أزمة مع بغداد

المصدر: إسطنبول - وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية، إن تركيا ستواصل ضرب حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد يوم من تقديم بغداد شكوى رسمية؛ من أن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

كان الجيش التركي قد أعلن، الجمعة، أنه قتل ثمانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما دفع السلطات العراقية لاستدعاء السفير التركي. وتقصف تركيا على نحو متكرر قواعد الحزب عبر حدودها الجنوبية وتقول، إن المقاتلين يستخدمون المناطق النائية والجبلية في شمال العراق قاعدة لتنفيذ هجمات داخل تركيا، حيث يشن الحزب المحظور حملة تمرد مسلحة منذ الثمانينيات.