المصدر: تونس، الرياض - وكالات

أبلغ رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الصحفيين أمس بعد زيارة للسعودية بأن المملكة تعهدت بمساعدة مالية لبلاده بنحو 830 مليون دولار. وقال الشاهد إن مبلغاً قدره 500 مليون دولار من المتوقع أن يستخدم لتمويل الميزانية، بينما سيتم تمويل التجارة الخارجية بمبلغ 230 مليون دولار، وستذهب 100 مليون دولار لتمويل مشروعات.

وكانت المملكة العربية السعودية وتونس وقّعتا الخميس الماضي اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشاهد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وقّعـا على اتفاقيــة قرض مشــروع التنميــة الفلاحيــة المندمجــة فــي جومين وغزالة وسجنان ( المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس.