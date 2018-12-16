دفعة جديدة

احتفت محافظة تعز بتخرج الدفعة الثانية من أفراد الأمن العام. وفي الاحتفال أشاد وكيل المحافظة اللواء الركن عبدالكريم الصبري بالدور الذي تقدمه إدارة عام شرطة تعز من خلال التقدم الكبير في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار والتغلب على الفوضى الناجمة عن الحرب وانهيار الأجهزة الأمنية.

من جهته، قال مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي: إن تخرج الدفعة الثانية، دفعة إعادة الحياة يعد واحداً من الإنجازات الكبيرة التي تحققها إدارة عام شرطة محافظة تعز.

واستعرض العميد الأكحلي قائمة من الإجراءات والجهود التي تبذلها وجملة من الإنجازات التي حققتها إدارة عام شرطة محافظة تعز خلال عام، والتي يأتي على رأسها تدريب وتخريج العديد من الدفع، وكذلك ترميم مبنى إدارة عام شرطة تعز ومباشرة العمل فيه، بالإضافة إلى ترميم العديد من المباني الأمنية الأخرى. تعز - سبأنت