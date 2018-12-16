وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بذور القمح والأسمدة والمبيدات على المزارعين المستهدفين بالقطاع الزراعي بوادي حضرموت ضمن مشروع تحسين سبل العيش، وذلك استمراراً لبرنامج المشروع المخصص للأشقاء اليمنيين.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض هادي، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تذليل الصعوبات التي يواجهها المزارعون بوادي حضرموت، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين إنتاج القمح لدى المزارعين المستفيدين من البرنامج.

يذكر أنه في منتصف شهر نوفمبر الماضي جرى توزيع بذور قمح محسن للمزارعين المستهدفين بوادي حضرموت في مدينتي سيئون وتريم، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين. تريم- واس