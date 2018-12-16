المصدر: أبين - سبأنت

وضع وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، ووزير النقل اليمني، صالح الجبواني، ومحافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين، حجر الأساس لمشروعي ميناء شقرة السمكي وميناء النقل بشقرة. وزاروا مبنى مصنع شقرة الذي تعرض للنهب والتخريب، بعد أن كان أفضل وأكبر مصنع لتعليب الأسماك على مستوى اليمن.

ووجه وزير الثروة السمكية بإعادة تأهيل المبنى. وجرى توزيع 100 قارب سمكي لصيادي محافظة أبين على طول الشريط الساحلي الممتد من العلم حتى أحور وفقاً للآلية المعدة لذلك من قبل اللجنة المشكّلة في المحافظة بهذا الخصوص، إضافة إلى حصة وإنتاج التعاونيات السمكية الفاعلة في المحافظة.