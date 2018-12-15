قرقاش: سعي أنقرة لاستهداف الرياض سيضرّ بموقعها في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحملة القطرية الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة، بل إعادة إنتاج لمنهج مسجّل وموثّق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضرّ بموقع أنقرة في المنطقة، وسيسهم في انحسار نفوذها.

وأضاف في تغريدة على «تويتر» أن «الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل، فلنتمعّن في من يدّعي أنه يحمل لواء الديمقراطية، وفي من يدعو إلى حرية الصحافة، وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية».

من جهة ثانية، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلّمته رسالة احتجاج جرّاء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا. واستنكرت الوزارة ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية، واستهداف العديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق، ما أوقع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وشددت الوزارة على أن «مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الصُعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين».

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