مسؤولة ليبية: الجيش يحمي الهلال النفطي

المصدر: طرابلس - وكالات

أكدت انتصار العبيدي مديرة مكتب الإعلام في غرفة عمليات سرت الكبرى، أن الأوضاع في منطقة الهلال النفطي الليبية هادئة، ولا وجود لأي تهديدات حقيقية.

وقالت العبيدي إن قوات الجيش الليبي تقوم بدوريات استطلاع في محيط منطقة الهلال النفطي، تحسباً لأي تحركات للجماعات الإرهابية هناك. وأشارت إلى أن قوات الجيش تنفذ تعليمات القائد العام للقوات المسلحة لحماية ثروات الشعب الليبي، موضحة أنه تم رصد تحركات لجماعات متطرفة في جنوب البلاد، لكنها لا تشكل تهديداً لمنطقة الهلال النفطي. وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في منتصف يونيو 2017 السيطرة الكاملة على ميناءي السدرة وراس لانوف في هجوم خاطف وحاسم على المجموعات المسلحة التي كانت تهدد المنشأتين في منطقة الهلال النفطي شمال شرقي ليبيا.