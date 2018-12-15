مقتل جندي لبناني وإصابة 4 في إطلاق نار

لقي جندي لبناني حتفه متأثراً بجروحه، بعد إصابته بطلق ناري جراء تعرض دورية للجيش لإطلاق نار، مساء أول من أمس، في حي الشراونة في مدينة بعلبك شرق لبنان، وأصيب أربعة عسكريين آخرين. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بيان لقيادة الجيش الصادر، أمس، قوله، إنه أثناء مرور دورية تابعة للجيش في محيط حي الشراونة - بعلبك، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، حيث تزامن ذلك مع تعرض مركز تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة في بلدة القصر - الهرمل لإطلاق نار مماثل، فردّ الجيش على مصادر النيران. وتمّ تعزيز قوى الجيش في المنطقة للسيطرة على الوضع، فيما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء. بيروت - د.ب.أ

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