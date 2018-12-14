قرقاش: الحملة القطرية ضد السعودية إعادة إنتاج منهج موثق للدوحة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحملة القطرية الممنهجة لاستهداف المملكة العربية السعودية ليست جديدة بل هي إعادة لإنتاج منهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لدول الخليج العربي، مشيرا إلى أن الدور التركي باستهدافه للمملكة سيضر بموقع أنقرة في المنطقة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر، "الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها.

وأضاف: "الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل، فلنتمعن في من يدعي أنه يحمل لواء الديمقراطية وفي من يدعو لحرية الصحافة وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟".