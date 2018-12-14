رسالة من عبدالله بن زايد إلى وزير خارجية رومانيا

المصدر: وام

بعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي برسالة خطية إلى تيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا تتعلق بترشيح دولة الإمارات للمقعد العربي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 / 2023.

قام بتسليم الرسالة الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا خلال استقبال وزير الخارجية الروماني له في العاصمة بوخارست.

ونقل السفير المطروشي خلال اللقاء تحيات وتمنيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لمعالي وزير الخارجية الروماني بدوام التوفيق والسداد وللشعب الروماني الصديق مزيدا من الرقي والازدهار.

وقال السفير إن الإمارات تثمن دعم رومانيا القيم لترشح الدولة للمقعد العربي في مجلس الأمن.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن منذ عام 1986 وحتى عام 1987 لإيمانها بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يزالان من المنصات التي لا غنى عنهما لحل النزاعات وتعزيز السلام والأمن.

وأكد تطلع دولة الامارات بكل فخر للقيام بتلك الخدمة مجددا كعضو في هذه الهيئة الدولية الحيوية.