الإمارات ترحّب بإعلان السعودية تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن

المصدر: أبوظبي - وام

رحّبت دولة الإمارات بإعــلان المملكة العربية السعودية تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، ووصفته بالمبادرة الرائدة الرامية إلى تطوير العمل العربي والإقليمي المشترك، وتوفير الأمن والحماية لهذه المنطقة الاستراتيجية. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزيـــر الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر ملهمة، والمبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحرفية، وهذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة.

وقال معاليه إن هذه المبادرة من شأنها تعزيز سبل التنسيق بين الدول العربية والإقليمية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في المجالات كافة، وتعزيز مصالحها ودعم جهود ترسيخ الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الاتفاق على فكرة تأسيس مثل هذا الكيان من شأنه الإسهام في حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، ويأتي في إطار المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن لخليج عدن، الذي كان ولا يزال جسراً للتواصل بين الحضارات والثقافات.