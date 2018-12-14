الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي اليوم في اجتماعات الدورة الـ24 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، واجتماع اللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية في القاهرة.

ويمثل الشعبة كل من: أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وسالم عبدالله الشامسي.

وسيقدم وفد الإمارات مقترحاً حول النموذج الاسترشادي لقانون عربي للمرأة والطفولة، ومقترحاً آخر حول النموذج الاسترشادي لقانون عربي لمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية.

ويناقش اجتماع الدورة الـ24 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2019، ومشروع جدول أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي، وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات المقبلة للاتحاد.