رئيس الوزراء اليمني: نسعى لتمكين المرأة من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

المصدر: عدن- وكالات

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، سعي الحكومة لتمكين المرأة اليمنية من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي تمنح المرأة مشاركة بنسبة 30 في المئة بكل هياكل السلطة ابتداء من المديريات، وصولاً إلى أعلى المناصب في صناعة القرار.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، بمجموعة من القيادات في التكتلات النسائية المشاركة في القمة النسوية الأولى، بحضور وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بدور المرأة على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، كما تناول مواضيع غياب دور الرعاية والحماية للنساء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومناقشة سبل تفعيلها، لا سيما لاستقبال ضحايا العنف والنازحات من مناطق الصراع المسلح.

مقاعد

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستمنح مقاعد في الجامعات اليمنية للنساء المهمشات للإسهام في تطويرهن علمياً وثقافياً، والعمل على وضع خطة وطنية شاملة لتفعيل القرار 1325 الخاص بالنساء والسلام والأمن، وإشراك المرأة في كل مبادرات السلام المحلية والوطنية.

قرارات عاجلة

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ جملة من القرارات العاجلة لتفعيل دور الحماية للنساء عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات المحررة، داعياً إلى عقد لقاءات دورية وتكثيف التواصل مع المجتمع المدني والنساء وتنفيذ شراكة تحقق الفائدة للمواطنين، وذلك للإسهام المباشر في وضع حلول لكثير من القضايا الأمنية والاجتماعية.