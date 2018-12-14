«هلال» الإمارات تدعم جامعة عدن بمواد ومعدات تعليمية

المصدر: عدن - وام

زوّدت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» كلية الحقوق في جامعة عدن بمواد ومستلزمات ومعدات تعليمية جديدة تلبي احتياجاتها، وتسهم في تعزيز وإنجاح سير العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لتيسير دراستهم، في إطار اهتمام دولة الإمارات بدعم المنظومة العلمية والتعليمية في الجمهورية اليمنية.

وتسلّم الدعم، الذي قدمه «الهلال الأحمر»، الدكتور محمد صلاح محسن، عميد كلية الحقوق، وكانت عبارة عن أعداد من الحواسب الآلية المكتبية والطابعات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية وبروجكترات ولوحات عرض وآلات تصوير ورقي.

وأشاد الدكتور محمد صالح محسن، في تصريحات له بهذه المناسبة، بسرعة تلبية الهلال الأحمر الإماراتي حاجات الكلية، ومدّها بهذه المستلزمات والمعدات التي من شأنها تيسير العملية التعليمية والأكاديمية وتطويرها.

وثمّن عميد كلية الحقوق دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل لليمن وشعبه، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، الذي شمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وكان للتعليم نصيب كبير من هذا الدعم على مستوى المدارس والجامعات.