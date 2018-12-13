ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقالات بالضفة والقدس

المصدر: وام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن اغتيال منفذ عملية بركان أشرف نعالوه فجر اليوم في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

وبحسب بيان لقوات الاحتلال فإن قوة خاصة اسرائيلية استطاعت الوصول واغتيال نعالوه في أحد المنازل التي كان يتواجد فيها في مخيم عسكر الجديد فيما اعتقلت الشاب عاصف البرغوثي (شقيق الشهيد)، وهادي البرغوثي (زوج شقيقة الشهيد) .

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار ليلة أمس على سائق مركبة عمومية وأصابته بجراح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده حيث زعم جيش الاحتلال أنه أطلق النار على أحد منفذي عملية عوفرا فيما قال موقع يديعوت انهً قد تأكد مقتل الفلسطيني المذكور وأنه أحد منفذي عملية عوفرا قبل يومين والتي أصيب بها سبعة مستوطنين .

من جهة أخرى استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال قرب منطقة بوابة دمشق في القدس بزعم أنه نفذ عملية طعن أصيب خلالها اثنان من الشرطة الإسرائيلية.