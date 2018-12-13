قتلى وجرحى بقصف حوثي على قرية النخيل في الحُديدة

المصدر: Ⅶ الضالع، الحديدة - وكالات

أعلنت مصادر يمنية مسؤولة، أمس، عن نجاة أسرة كاملة من موت محقق بعد انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في منطقة يعيس التابعة لمديرية مريس بمحافظة الضالع، التي تم تطهيرها قبل شهر من ميليشيات الحوثي، وقصفت ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون منازل المدنيين في قرية النخيل بمحافظة الحديدة.

وأضافت المصادر أن أحد المواطنين كان يقود سيارته وبرفقته عائلته في منطقة يعيس، حيث انفجر لغم أرضي في مؤخرة السيارة.

وأكدوا أن الانفجار كان في سيارة مواطن يدعى شرقي محمد عبد الرب الصيادي وهو مع عائلته مما تسبب في كسر بقدمه وإصابته ببعض الشظايا في جسمه.

وقصفت ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون منازل المدنيين في قرية النخيل بمحافظة الحديدة، في إطار اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المحافظة. وبحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني، تسبب قصف الميليشيات في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار بالغة بالمنازل التي تم استهدافها بشكل عشوائي، فيما تعرضت منازل أخرى لتدمير كلي. وأشار الجيش اليمني إلى أن انتهاكات الميليشيات أجبرت سكان قرية النخيل على النزوح، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين.

وتواصل الميليشيات تهجير سكان الأحياء في محافظة الحديدة، وقد أجبرت سكان حي الزهور على ترك منازلهم التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها، حسب ما جاء على وكالة «سبأ» اليمنية.

مقتل انقلابيين

وقُتل 8 من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة دمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، فيما أسقطت قوات الجيش شمالي المحافظة طائرة «درون» استطلاعية تابعة للميليشيات. وقال مصدر في الجيش الوطني إن الطائرة أُسقطت في «مُريس» شمالي محافظة الضالع، لافتاً إلى أنها كانت تحلق فوق مواقع الجيش بمعسكر «الجَميمة»، حيث توجد معسكرات الشرطة العسكرية بمحافظتي الضالع وإب.

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أعلن مصدر في الحزام الأمني بمحافظة أبين، المدعوم من قوات التحالف العربي، مقتل عنصرين من عناصر تنظيم القاعدة المتمركزين في وادي عومران شمالي مديرية موديه بمحافظة أبين، في ثاني أيام العملية التي أطلقها الحزام الأمني لتعقب الإرهابيين في المنطقة الوسطى بأبين. وأضاف المصدر أن القياديين اللذين لقيا مصرعهما هما أبو الدرداء العدني وأبو قصي البيضاني. وأشار إلى أن بقية العناصر هربوا إلى الجبال الوعرة.