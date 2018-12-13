كيان سباعي بقيادة السعودية لاستقرار منطقة البحر الأحمر

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

تسعى المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، إذ التقى ممثلون عن مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن في الرياض، أمس، لبحث المبادرة.

ومن المتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء قريباً في القاهرة لإجراء محادثات فنية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين بعد الاجتماعات: «هذا يأتي في إطار جهود المملكة لحماية مصالحها ومصالح جيرانها، ومن أجل استقرار المنطقة التي نعيش فيها، ومحاولة إقامة تضافر بين مختلف الدول».

وأضاف: «كلما زاد التعاون والتنسيق بين دول هذه المنطقة، قلّ التأثير السلبي الخارجي في هذه المنطقة».

وأكد أن «إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الإفريقي يعزز التعاون الاقتصادي والبيئي والأمني الذي يهم كل دولنا». وتابع: «أعتقد أن هذا الكيان سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أنه سيسهم في تعزيز التجارة والاستثمار بها، ويربط اقتصادنا مع بعض».

وأضاف: «هذا الكيان سيسهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة».

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