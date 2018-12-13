الأردن: إفراج بكفالة عن إعلاميَين نشرا رسماً مسيئاً

المصدر: Ⅶ عمان - د.ب.أ

وافق المدعي العام الأردني في العاصمة عمّان، أمس، على الإفراج بكفالة عن ناشر موقع إخباري ومحررة في الموقع، بعد يومين على توقيفهما على خلفية نشر رسم مسيء للسيد المسيح، عليه السلام، والذي أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر قضائي إن «مدعي عام عمان وافق على إخلاء سبيل الإعلامي محمد الوكيل، ومحررة الموقع الصحفية المتدربة غدير اربيحات بكفالة»، وذلك بعد أن تقدّم ثلاثة نواب بطلب «التكفيل».

وكان«مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تقدّم هو الآخر لمدعي عام عمان، بمذكرة تسامح ومحبة حول هذا الموضوع». وكان مدعي عام عمان قرر توقيف الوكيل اربيحات للتحقيق بتهمة «إثارة النعرات الطائفية التي تتراوح عقوبتها في حال الإدانة السجن ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات». كما وجهت لهما تهمتي «إهانة الشعور والمعتقد الديني» و«مخالفة قانون المطبوعات والنشر بالإساءة لأحد الأديان».