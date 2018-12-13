«سيناء 2018» تكبّد الإرهابيين خسائر خلال 40 يوماً

المصدر: القاهرة- البيان

أعلن الجيش المصري، أمس، حصيلة الخسائر، التي أوقعها في صفوف الإرهابيين وعتادهم في سيناء، خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار عملية «سيناء 2018»، التي انطلقت في فبراير الماضي.

وأكّد الجيش في البيان «رقم 30» من العملية التي ينفذها بالتعاون مع قوات الشرطة، أنه جرى القضاء على 24 عنصراً تكفيرياً مسلحاً يعتبرون شديدي الخطورة، وذلك خلال تبادل إطلاق النار مع القوات، لافتاً إلى أنه جرى العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي.

وأضاف بيان الجيش المصري، أنه جرى القبض على 403 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً، لافتاً إلى أنه جرى اكتشاف وتدمير عدد 342 مخبأ وملجأ ووكراً كانت تستخدم لإيواء العناصر الإرهابية، حيث عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.

وقال إنه جرى ضبط وتدمير 27 سيارة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، فضلاً عن ضبط 83 دراجة نارية، بلا لوحات معدنية، وذلك خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وأضاف أنه جرى تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الجنوبية والغربية، إلى جانب سيارة دفع رباعي كانت مخبئة داخل إحدى المزارع.

وأكد الجيش مقتل مجند أثناء الاشتباكات. ويغطي «البيان 30»، الفترة الممتدة بعد الأول من نوفمبر الماضي حتى مطلع ديسمبر الجاري، علماً أن البيان رقم 29 صدر في الأول من نوفمبر الماضي.

وكان الجيش المصري أطلق في التاسع من فبراير الماضي، بالتعاون مع الشرطة، عملية عسكرية شاملة تحت اسم «سيناء 2018» في شمال ووسط سيناء، ضد إرهابيين يقفون وراء سلسلة اعتداءات ضد أهداف عسكرية ومدنية في سيناء. يذكر أن الجيش المصري يصدر وبصورة دورية بيانات تكشف حصيلة هذه العملية التي تستهدف الإرهابيين.