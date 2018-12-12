عسكر: نسعى لوقف تجنيد الميليشيا للأطفال

المصدر: عدن - وكالات

شدد وزير حقوق الإنسان اليمني، د. محمد محسن عسكر، على أن اليمن بحاجة ملحة إلى سلام دائم وعادل وشامل، مؤكداً أن وزارته تسعى مع المجتمع الدولي بجد، لوقف تجنيد ميليشا الحوثي للأطفال، واستصدار قرار يمنع تجنيدهم.

اشعال شمعة وقال في حفل افتتاح ورشة «التوعية بحقوق الطفل»، التي أقيمت في إطار الاحتفال بالذكرى الـ (70) لليوم العالمي لحقوق الإنسان: سنمضي قدماً لمنع تجنيد الأطفال، وسنحاول إشعال شمعة في النفق المظلم، الذي تسبب فيه الانقلاب على الشرعية في البلاد، والذي أدى إلى إشعال الحرب، التي ما زلنا، وفي كل يوم، نعاني آثارها في حصد الكثير من ضحايا الأطفال.

وجدد الوزير حرص الحكومة في تحقيق السلام الدائم والشامل لليمن. والمبني على المرجعيات الثلاث، والمتمثل بالقرارات الدولية، وفي المقدم، القرار الأممي (2216)، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

باعتبارها المسؤولة أمام الشعب في تحقيق آماله وطموحاته، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، التي زادت سوءاً بسبب ارتفاع الأسعار، التي دأبت الحكومة لمواجهتها، ونجحت في تحقيق استقرار نسبي لسعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

جهود يونيسيف

مشيراً إلى بروز دور منظمة «يونيسيف» في مجال رعاية حقوق الأطفال، وقال من بين كثير من المنظمات الدولية التي للأسف الشديد كثيراً ما نسمع عنها، ولا نرى لها أي إنجاز، مشيداً بجهود يونيسيف، وكل من عمل على إنجاح هذه الورشة، متمنياً للجميع التوفيق والخروج بتوصيات تساعد في حماية ورعاية حقوق الطفل في بلادنا.