مقاتلات عراقية تقصف أهدافاً لـ«داعش» داخل سوريا

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن العراق، أمس، أن مقاتلات (إف-16) العراقية قصفت أهدافاً تابعة لتنظيم داعش في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات (إف-16) العراقية (الثلاثاء)، وفق معلومات دقيقة.. ضربات جوية في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية».

وأوضح البيان أن «طائراتنا دكّت هدفين، الأول عبارة عن وكر يوجد بداخله 30 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهم للقيادات الإجرامية».

وتابع البيان أن «الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يوجد فيه 14 إرهابياً مما يسمى بالانغماسيين، وأن هذه الضربات دمرت الهدفين بالكامل».في سياق آخر، شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال استقباله، أمس، وزير الطاقة الأميركي ريك بيري والوفد المرافق له الذي يزور العراق حالياً، على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات. وقال عبد المهدي إنه سيرسل وفداً إلى الولايات المتحدة سعياً للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز من طهران.