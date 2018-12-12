المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

المصدر: المغرب - أ.ف.ب

أعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش، مشيرةً إلى أن أحدهم كان قرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب. وقال بيان لوزارة الداخلية إنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكّن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من ثلاثة عناصر.

مضيفاً أن التحريات الأولية أفادت بأن أحد المشتبه فيهم حاول الالتحاق في وقت سابق بتنظيم داعش، سواء بالساحة السورية - العراقية أو بفصائله الناشطة غربي إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.

وأفاد البيان بقيام المشتبه فيهم الثلاثة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة، فضلاً عن الإشادة والدعاية لتنظيم داعش. وتتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة وكانوا ينشطون بمدينة القنيطرة.

وكانت السلطات المغربية أعلنت، الجمعة، عن تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش. وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.