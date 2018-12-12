البرلمان العربي يشيد بدعم الإمارات لـ«الأونروا» ويرفض الحملة المغرضة ضد السعودية

المصدر: القاهرة - وام

أشاد البرلمان العربي بالدور الإنساني للامارات، وحيا دعمها الكبير لموازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» خلال العام الحالي.

جاء ذلك في توصيات البرلمان العربي التي صدرت أمس في ختام أعمال جلسته العامة بمقر الجامعة العربية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ورفضه الحملة المغرضة ضدها.

وشدد في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة أمس، على رفضه القاطع للحملة المغرضة ضد المملكة وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها سواء بالتلويح أو الابتزاز وباستخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف سمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف وذلك اعتماداً على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة.

وجدد البرلمان تضامنه مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بسيادتها وسمعتها، مشدداً على أنها دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي.

وثمن في قراره «الدور الإيجابي الرائد للمملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار في العالم العربي ودول الجوار النابع من إدراكها العميق ووعيها الكبير بالأخطار التي تهدد العالم العربي والذي تؤكده بخطوات عملية عبر حرصها الشديد على مساندة الدول العربية».و

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعات اللجان الأربع التابعة للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر الجامعة لعرض تقاريرها خلال جلسة اليوم.

وقال خالد بن زايد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إن اللجنة ناقشت مشاريعها وفعالياتها وخططها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة إصدار قانون استرشادي للأمن والغذاء على مستوى الوطن العربي، ومراجعة مصروفات وإيرادات البرلمان.

وأكّدت عائشة سالم بن سمنوه، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إن اللجنة بحثت مجموعة من البنود، منها التحضيرات لإقامة مؤتمر للتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، والمقرر في فبراير المقبل، وذلك لإصدار قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم بحث إصدار وثيقة عربية تعنى بالنازحين واللاجئين في الوطن العربي، فضلاً عن مناقشة إصدار وثيقة للمرأة العربية.

وأوضح محمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أن اللجنة اعتمدت التقرير الثاني حول الحالة السياسية في الوطن العربي، وناقشت مستجدات الوضع اليمني، وأكدت على أهمية المساعدات التي تقدمها الإمارات لليمن.

بدوره، قال جاسم عبد الله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إن اللجنة ناقشت مشروع قرار محال من رئيس البرلمان، بشأن تضامن البرلمان العربي مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية.