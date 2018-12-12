المصدر: نيويورك - وكالات

أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانياً للدول والمؤسسات المانحة لجمع 4 مليارات دولار، لتلبية احتياجات اليمن من المساعدات الإنسانية في عام 2019.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، سيعقد مؤتمراً دولياً للمانحين الدوليين في مدينة جنيف، يوم 26 فبراير المقبل من أجل هذا الغرض. وتابع لوكوك، في مؤتمر صحافي، أن الوضع الإنساني والغذائي في اليمن يتدهور بشدة، ونحن بحاجة ماسة لهذا التمويل، لمعالجة ذلك الوضع.

وأوضح أن الأمم المتحدة تستهدف، العام المقبل، الوصول إلى 15 مليون يمني بالمساعدات الغذائية، بينهم 10 ملايين شخص في حاجة ماسة للطعام. وأعلنت المنظمة الدولية، قبل أيام، أن اليمن، وللمرة الأولى، سيتجاوز سوريا من حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.