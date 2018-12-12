مسؤول يمني: خبراء إيران فخخوا مستقبل اليمن بمليوني لغم

المصدر: عدن - وكالات

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن إيران أرسلت عدداً كبيراً من الخبراء العسكريين خلال السنوات الماضية، بهدف إعداد الألغام التي وصل عددها إلى 2 مليون لغم حتى الآن، وهو ما اعتبره «تفخيخاً لمستقبل البلاد».

وقلل عبدالحفيظ بحسب مواقع إخبارية سعودية، من تفاؤله بشأن التزام الحوثيين بمخرجات المفاوضات الجارية في السويد، استناداً إلى سوابقهم في التراجع من التزاماتهم وعدم الوفاء في وعودهم، منوهاً إلى «عدم الاطمئنان لمواقف الحوثيين»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الحكومة ما زالت تمدُّ يدَها للحوثيين من أجل منحهم حقَّهم بالمشاركة السياسية في إطار الدولة المدنية».