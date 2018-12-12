الرياض تستضيف اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر

المصدر: الرياض - سبأنت

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

ويناقش الاجتماع سبل التنسيق المشتركة لحماية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعظيم الفائدة الاقتصادية والتجارية لهذا الممر الملاحي العالمي الحيوي. ويعقد في ختام الاجتماع مؤتمر صحافي لإعلان نتائج مباحثات الوزراء، حيث من المتوقع خروج الاجتماع بآلية عمل دائمة للتنسيق المشترك بين دول البحر الأحمر الأفريقية والدول العربية.

يذكر أن ميليشيا الحوثي باتت مهدداً رئيسياً للملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال استهدافها للسفن التجارية وناقلات النفط بالألغام البحرية، ما دفع إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق محكم بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ للعمل من أجل الحد من تلك التهديدات.