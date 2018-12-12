البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع السعودية ورفضه الحملة المغرضة ضدها

المصدر: وام

أكد البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية و رفضه الحملة المغرضة ضدها .

وشدد البرلمان في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة اليوم بالجامعة العربية على رفضه القاطع للحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها سواء بالتلويح أو الابتزاز و باستخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف سمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف وذلك اعتمادا على معلومات مغلوطة و مصادر مضللة.

وجدد البرلمان العربي تضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بسيادتها وسمعتها فهي دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي.

وثمن البرلمان العربي في قراره " الدور الإيجابي الرائد للمملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار في العالم العربي ودول الجوار النابع من إدراكها العميق ووعيها الكبير بالأخطار التي تهدد العالم العربي والذي تؤكده بخطوات عملية عبر حرصها الشديد على مساندة الدول العربية.