قرقاش: مجلس «التعاون» مؤسسة باقية وناجحة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مجلس التعاون مؤسسة باقية وناجحة.

وقال على «تويتر»: «من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعى مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوضها هذه الأزمة أو تلك.

رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم».

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد على «تويتر» إن «مَن حضر قمة مجلس التعاون في الرياض أيقن بأن رئاسة خادم الحرمين الشريفين كانت محورية في إبقاء مسيرة المجلس على خطّها الصحيح ونهجها السليم». دبي - البيان