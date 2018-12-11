الإمارات تدعم ميثاق الهجرة الآمنة و150 دولة توقعه

المصدر: مراكش - وكالات

أكدت دولة الإمارات دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته ما لا يقل عن 150 دولة.

وشددت الدولة في كلمتها التي ألقاها معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين خلال أعمال المؤتمر الذي استضافته مدينة مراكش في المغرب، على التزامها بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، والذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل .

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: